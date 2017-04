Brommers Kiek’n verslaat Voetbal Inside en RTL Late Night

Meerdere aanhoudingen bij invallen in Wijchen, Nijmegen en Velddriel

12:25 VELDDRIEL - De politie heeft vanochtend invallen gedaan in onder meer Wijchen en Nijmegen. Daarbij zijn meerdere arrestaties verricht. Ook bij de voormalige steenfabriek Biezeveld aan de Lange Weistraat in Velddriel is een inval gedaan en is tenminste één persoon aangehouden.