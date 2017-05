Burning Man Netherlands naar Apeldoornse bosweide

Begeleider zet tiener deels ontkleed uit de bus

20:51 Een medewerker van Campus Jeugdzorg in Wapenveld is ontslagen, nadat hij een tiener met ernstige verlatingsangsten deels ontkleed uit een bus zette. Hij deed dat op zeven kilometer van de woonvorm na een opstootje in de bus. De begeleider wilde zijn baan terug, maar het gerechtshof vindt dat hij terecht is ontslagen.