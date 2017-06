Cijfers scheepvaartongevallen omhoog, vooral door betere registratie

Het aantal ernstige ongevallen met materiële- of milieuschade tot gevolg, een stremming van de vaarweg of slachtoffers, was in 2016 afgenomen tot 22. Dat is 9 minder dan het jaar daarvoor. Het aantal schommelt de afgelopen tien jaar tussen 14 en 35.



In 2016 is volgens de cijfers van Rijkswaterstaat in de regio één dode gevallen, bij een ongeval op de Maas bij Grave. Deze 19-jarige Ossenaar kwam bij het sluizencomplex tussen wal en schip en raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. Hij overleed later. Twee mensen raakten dat jaar licht- en zwaargewond, bij ongevallen nabij Tolkamer en bij Hattem. Landelijk stierven zeven personen.