D66: trein naar Kleef terug, en Duits op de basisschool

MBO-diploma's moeten door onze oosterburen erkend worden, vindt Tweede Kamer-kandidaat Rob Jetten, tevens fractievoorzitter van D66 Nijmegen. Jetten wil dat het Ministerie van Onderwijs zich meer inspant voor die internationale erkenning. ,,Het is vanuit de Achterhoek verder om naar een stad als Arnhem te rijden, dan om de grens naar Duitsland over te steken. Het zou dan ook mooi zijn als Achterhoekers met hun diploma in Duitsland aan het werk kunnen gaan.’’

Duits onderwijs

Ook zouden basisscholen in de grensregio's de mogelijkheid moeten bieden om onderwijs in het Nederlands en Duits te volgen, zo vindt D66. ,,In het primair onderwijs wordt op veel scholen al wel tweetalig onderwijs aangeboden, het Nederlands en Engels’’, zegt Jetten. ,,Maar het is een gemiste kans dat we in de grensregio geen Nederlands-Duits onderwijs aanbieden. Daar zouden we op lange termijn echt veel profijt van kunnen hebben.’’