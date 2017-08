De gedupeerde eierboeren verdienen een compensatie

'Volgens mij heb ik die tijgermug ook gezien'

7:17 AALTEN - Een omgekeerde bak, die eigenlijk vol water en schildpadden had moeten zitten. Dat is het enige wat op de kinderboerderij de Ahof in Aalten verwijst naar de mogelijke aanwezigheid van de Aziatische tijgermug. ,,Voor de rest is er niet zoveel aan de hand toch’’, merkt een medewerker op.