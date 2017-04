De lintjesregen is een witte regen

Politie blij met brandbrief Limburgse burgemeesters

12:24 GENNEP/ DEN HAAG - De politie is blij met de brandbrief die vorige week is gestuurd door de burgemeesters van Gennep, Mook en Middelaar, Venray en Bergen. Volgens een woordvoerder van de korpsleiding in Den Haag geeft de brief steun aan eerdere opmerkingen van korpschef Erik Akerboom over het tekort aan agenten in Nederland.