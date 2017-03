De overheid is te laat met excuses aan Q-koortspatiënten

Update Schietpartij in Arnhem was gerichte actie

16:39 ARNHEM - Een 27-jarige Arnhemmer is dinsdagmorgen vroeg opgenomen in het ziekenhuis na een schietpartij in de wijk Malburgen in zijn woonplaats. Het slachtoffer werd omstreeks 06.00 uur geraakt in één van zijn ledematen, meldt de politie.