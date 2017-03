De stoere schoentjes van Zutphense politiehond Spike

Liander en boomkweker voor rechter om 175 knotwilgen

13:35 ARNHEM – Moet je er als bomenteler rekening mee houden dat de netbeheerder van elektriciteit en gas van tijd tot tijd in je grond moet graven? Liander Infra NV vindt van wel. De Arnhemse netbeheerder stelde maandag in kort geding voor de rechter in Arnhem dat de eigenaar van een knotwilgenwekerij aan de Langewei in Lienden een risico nam door bomen te planten die een groeiduur hebben van zes tot tien jaar.