De verkiezing van Macron tot Franse president is een zegen voor ons land

Nabestaanden Luciano mogen medisch dossier toch inzien

7 mei DEELEN - De nabestaanden van Luciano Ligthart mogen het medische dossier van Luciano inzien. De 14-jarige jongen pleegde een jaar geleden zelfmoord in een gesloten jeugdzorg instelling in Deelen. De familie gelooft niet dat het zelfmoord is.