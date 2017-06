De zesjescultuur is voorbij, pret-her wint aan populariteit

Groene entreepoort Down the Rabbit Hole water geven, wordt dagtaak

8:22 EWIJK - Bij muziekfestival Down the Rabbit Hole, in recreatiegebied de Groene Heuvels bij Ewijk, zijn ze trots op hun toegangspoort met bewegende onderdelen en groen. Dit jaar wordt het gevaarte bloemiger dan ooit, wat bij de huidige temperaturen betekent dat het water geven een dagtaak is.