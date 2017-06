Defqon.1 hoorbaar op de Veluwe: 'Dit is buiten alle proporties'

Het festival Defqon.1 in Biddinghuizen zorgde afgelopen weekeinde voor de nodige overlast op het noordelijke deel van de Veluwe. Het gedreun werd niet alleen in 'buurgemeente' Elburg gehoord, maar zelfs tot in Hattemerbroek.

De fractie van de ChristenUnie Oldebroek kreeg verschillende signalen van inwoners van de gemeente Oldebroek dat zij overlast ondervonden van het festival. Reden voor de partij om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek. Ook de CU-fractie in Elburg heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

'De hoeveelheid geluid die er geproduceerd werd is naar onze mening buiten alle proporties', schrijft de Oldebroeker fractie. 'We vinden het niet alleen hinderlijk, maar het kan ook een gevoel van geestelijk onbehagen geven bij diegene die er niet voor kiezen, maar wel verplicht zijn dit drie dagen aan te horen.'

Geluidsoverlast

CU Oldebroek heeft een zevental vragen opgesteld voor het college. Zo wil de fractie weten of het college afgelopen weekeinde stappen heeft ondernomen tegen de geluidsoverlast en of ze op de hoogte is van de vergunning en de daarin opgenomen geluidsnormen. Ook vraagt de fractie of het college weet of de afgesproken geluidsnormen zijn gerespecteerd of overschreden.

Over dat laatste vraagt CU: 'Zo niet, is het college bereid deze informatie op te vragen en bij een geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen, met gemeente Dronten in gesprek te gaan om herhaling te voorkomen?' Tot slot oppert ChristenUnie om bij een volgende editie van Defqon 'op voorhand actief te reageren op de af te geven vergunning. Eventueel in RNV-verband'.