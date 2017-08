Directeur ontwikkelingsmaatschappij Oost NL overleden

Twee autobranden in een nacht in Arnhem

8:07 ARNHEM - Op twee verschillende tijdstippen en plekken in Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag auto's afgebrand. Rond 01.00 uur brandde er een auto af in de wijk Geitenkamp en rond 04.00 uur was het raak in Presikhaaf. Brandstichting wordt niet uitgesloten.