Dit zijn de 10 duurste huizen die je op Open Huizen Dag kunt bekijken in de regio

NIJMEGEN - Zaterdag is het Open Huizen Dag. Huiseigenaren openen dan hun deuren voor potentiële kopers. Dit zijn de 10 duurste huizen in de regio die je tijdens de Open Huizen Dag kunt bewonderen.

1. 'Voor de veeleisende ruiter die alles al dacht te hebben.' Deze woning met manege aan de Oudedijk 23 in Uddel staat te koop voor 1.595.000 euro.

Volledig scherm Oudedijk 23 in Uddel. © Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Voorthuizen

2. Boerderijwoning Johanna-Hoeve aan de Meulunterseweg 110 in Lunteren staat op een 10.420 vierkante meter groot perceel. Wie de woning, met een prijskaartje van 1.550.000 euro, koopt, krijgt ook een monumentale hooiberg en twee grote schuren.

Volledig scherm De Meuluntserseweg 110 in Lunteren. © Maaike van Doorn Makelaar

3. Lunteren is uitzonderlijk goed vertegenwoordigd in de top 10. Deze villa aan de Molenweg 16, aan de rand van het Luntersche Buurtbos, is voor 1.500.000 euro voor jou.

Volledig scherm Molenweg 16 in Lunteren. © Maaike van Doorn Makelaar

4. Altijd al op het rijksmonumentale landgoed van Schothorst, midden in de bossen van Lunteren, willen wonen? Een volledig nieuw penthouse met dubbele garage gaat weg voor 1.500.000 euro.

Volledig scherm Boslaan 68 in Lunteren. © Van de Bunt NVM Makelaars

5. Deze villa in Belgische stijl, óók gelegen aan het Luntersche Buurtbos, is zelfs voorzien van een designtoilet. Douchen en tv kijken tegelijk? Dat is ook geen probleem. Deze villa aan de Bosrand 37 in Lunteren gaat weg voor 1.495.000 euro.

Volledig scherm Bosrand 37 in Lunteren. © Maaike van Doorn Makelaar

6. Bij de bouw van deze villa in Rozendaal in 1998 hebben drie architecten (binnen, buiten en in de tuin) zich 'waarlijk uitgeleefd', staat in de advertentie. Het pand aan de Kapellenberglaan 44 in Rozendaal mag weg voor 1.475.000 euro.

Volledig scherm Kapellenberglaan 44 in Rozendaal. © Makelaarsland

7. Een sterrenrestaurant op loopafstand, drie luxe badkamers en een binnen- en buitenzwembad. Wie van relaxen houdt, heeft zeker oren naar deze vrijstaande villa – met een prijskaartje van 1.275.000 euro – aan de Moftbos in Bennekom.

Volledig scherm Moftbos 8 in Bennekom. © Makelaarsland

8. Deze woning aan de Veerweg, het voormalige Rentmeesterhuis van Eck en Wiel, ligt – omgeven door fruitboomgaarden – aan de oevers van de Nederrijn. Voor 1.250.000 euro is hij van jou.

Volledig scherm Veerweg 3 in Eck en Wiel © Jan Scheffer Vastgoed

9. Ook in deze vrijstaande villa, te koop voor 1.095.000 euro, aan de Woutersweg in Ede kan de paardenliefhebber zijn hart ophalen. De woning staat op een 18.900 vierkante meter groot perceel en heeft ook paardenstallen, een paardenbak en een weiland.

Volledig scherm De Woutersweg 3 in Ede. © Jillis Baggerman makelaardij

10. De laatste villa in dit overzicht staat in de bosrijke omgeving van Arnhem. Een garage voor twee auto's, een grote tuin met verzonken jacuzzi en een sauna. Het mag weg voor 1.085.000 euro.