Dit zijn de beste (en slechtste) 1-april-grappen van 2017

NIJMEGEN - Elk jaar komt rond 1 april en stortvloed aan berichten binnen. De één best geloofwaardig, de ander ronduit absurd en sommigen best grappig.

De Gelderse oogst van dit jaar: een monument voor de goudvissen in Veenendaal, medicinale wiet en een Edese markthal.

Burgemeester

Zomaar een mailtje dat deze week in onze mailbox belandde: ,Mijn naam is Liese Meijer, 35 jaar. Ik word de nieuwe burgemeester van Ede. Daar ben ik van overtuigd.’ Waar wij van overtuigd zijn, zeker na het googelen van de bijgevoegde foto, is dat de ambities van Liese Meijer niet heel serieus zijn. Toen ze geconfronteerd werd met het feit dat de meegeleverde foto een stockfoto was, reageerde ze niet meer.

Goudvissen

Volledig scherm Hans van Manen oefent vast met het opvissen van de dieren Veenendaal Goudvissen brouwersgracht © RV Niet ver uit de buurt: een monument voor de goudvissen die hun laatste dagen doorbrengen in de Veenendaalse stadsgrachten. Mét oproep jouw eigen ontwerp in te sturen. Die moeten wel voor zaterdag binnen zijn.

Wild vinden

Nationaal Park De Hoge Veluwe besloot in een nieuwsbericht over de lancering van een 'Wild Finder App' geen moeite te doen om realistisch te blijven. Zo zouden de dieren de afgelopen twee jaar radioactieve brokjes hebben gekregen, waardoor ze nu radioactief zijn. Tsja.

Blauwe Golven

Wijkkrant Het Woerdje, verspreid in de Zuid-Arnhemse wijk Rijkerswoerd, zorgde voor onrust door te melden dat het zogenoemde Groene Plein in het hart van de wijk - speelterrein van kinderen van drie basisscholen - plaats moet maken voor de Blauwe Golven.

Dat kunstwerk van Peter Struycken ligt nu onder de Nelson Mandelabrug en moet daar wijken voor een groene, creatieve corridor. De publicatie in Het Woerdje leidde zelfs al tot gefronste wenkbrauwen in de Arnhemse gemeenteraad. Tot men zich daar de startdatum van de realisatie realiseerde: 1 april...

Rondscheuren met sirenes

Zelf met gillende sirenes en zwaailichten aan door Arnhem rijden in een politie-auto? De politie Arnhem-Noord bood dat begin deze maand aan een van zijn Facebookvolgers. Een goed bedoelde grap, alleen was de politie vergeten de datum 1 april in het bericht te vermelden. (Lees verder na de post)

Medicinale wiet verbouwen

De gemeente Gennep zegt 1,5 hectare onverkochte landbouwgrond te gaan gebruiken voor het kweken van medicinale cannabis. Weinig mensen trappen er in: op de Facebookpagina van de gemeente stromen de '1-april'-opmerkingen binnen.

Volledig scherm De landbouwgrond waar het om zou gaan. © Gemeente Gennep

Marktplein wordt markthal