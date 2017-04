'Dode man Beekbergen niet door misdrijf om het leven gekomen'

VVD-par­tij­voor­zit­ter 'baalt ontzettend' van bericht over zelfverrijking

12:34 VVD-kopstuk Henry Keizer ligt aan de vooravond van zijn herverkiezing volgende maand als partijvoorzitter onder vuur van Follow The Money (FTM). Zij voeren financieel experts op die vinden dat Keizer in 2012 voor een schijntje eigenaar is geworden van multinational de Facultatieve. Dat schrijft FTM dit weekend op zijn site.