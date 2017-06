Doe mee en maak kans op 449 euro vakantiegeld

video 'Politie schoot tien keer op messenzwaaier in Winterswijk'

16:26 WINTERSWIJK - Een man is woensdagmiddag even voor 13.00 uur op de Vredensestraat in Winterswijk in zijn been geschoten door de politie. Agenten hebben gericht gevuurd, nadat de man de agenten bedreigde met twee messen.