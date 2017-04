Drugsactie bij FC Twente-stadion: 'Politiehond beet mijn man'

Dolly Verhoeven: Nijmegen moet regie over Valkhofpark terugpakken

20:05 NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen moet weer de regie terugkrijgen over de bouw van de donjon door zelf te investeren in herbouw en het zichtbaar maken van de historie in het Valkhofpark. Dat vindt Nijmeegs hoogleraar Stadsgeschiedenis Dolly Verhoeven. Ze zei dat vrijdagavond in het Grote Donjon Debat dat De Gelderlander organiseerde.