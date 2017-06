Een feestelijk en 'gesmeerd' zomerweekend, met wat drupjes

weekendoverzichtMeer dan 10.000 bezoekers zagen dit weekend hoe Ramon Sinkeldam het NK Wielrennen in Montferland won. Meer dan 10.000 bezoekers zagen in een uitverkocht GelreDome in Arnhem een 'simpelweg steengoede' Céline Dion. En véél meer dan 10.000 bezoekers genoten drie dagen lang van Down the Rabbit Hole in Ewijk. Kortom: een heerlijk zomerweekend. Met wat drupjes regen, dat wel. Een overzicht.