Een huisarts moet meer aandacht besteden aan de emoties van zijn patiënt

Agent die collega uit Amsterdam aanhield in Enschede krijgt berisping

7:27 Een inspecteur van het politieteam in Enschede krijgt een berisping omdat hij in mei van vorig jaar een collega uit Amsterdam aanhield. De 52-jarige Herbert Hoekerswever hield de Amsterdamse agent Anis Raïss aan in het politiebureau in Enschede, nadat hij zich weigerde te legitimeren.