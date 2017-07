Een megameerval, vertier onder de brug en een dodelijk weekend op de weg

Jelle Grintjes heeft zaterdagavond een meerval van liefst 1,79 meter (!) gevangen in de Rijn. ,,Het was echt een monster. Dat beest was zo sterk, het was net alsof mijn hengel in de grond vastzat’’, aldus de 41-jarige hobbyvisser uit Tolkamer. ,,Ik kreeg de meerval een paar minuten over zeven aan de hengel. Pas vier uur later hadden we 'm binnen.’’