Een politicus die bedreigd wordt, moet daarvan altijd aangifte doen

Jumbo opent 'gemakswinkel' in Nijmegen

29 augustus NIJMEGEN - Supermarktketen Jumbo opent dit najaar een 'gemakswinkel', in Nijmegen. Dat is een stadssupermarkt met horeca. Onder meer worden versbereide sushi, pizza's en broodjes aangeboden. Klanten kunnen hun aankopen meenemen of direct nuttigen in het 'foodcafé'.