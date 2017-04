Een tweede degradatie wordt de ondergang van NEC

Te huur: 'Nostalgische' woning waar 85 jaar lang weinig aan veranderd is

7:09 NIJMEGEN - Een 'comfortabele museumwoning', zo noemt de Nijmeegse woningbouwstichting het huis aan de Palestrinastraat in Nijmegen-Oost. Met een historische keuken en andere originele elementen uit de jaren '20: in de afgelopen 85 jaar is weinig veranderd in het huurhuis. 'Het is bijna een museum', aldus woningbouwstichting De Gemeenschap.