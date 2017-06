Einde vliegveld Teuge dreigt door nieuwe vliegroutes Lelystad Airport

TEUGE/ LELYSTAD - Een van de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport gaat recht over vliegveld Teuge. Vliegverkeer op dat vliegveld wordt daardoor zo zeer beperkt in zijn mogelijkheden, dat dat het einde voor vliegveld Teuge zou betekenen. Lelystad Airport wordt in 2019 in gebruik genomen voor lijnvluchtdiensten.

,,Dramatisch’’, noemt directeur Meiltje de Groot van vliegveld Teuge het voorgenomen besluit. Teuge haalt de helft van zijn omzet uit het paracentrum, en dat is als de plannen realiteit worden, ten dode opgeschreven. ,,Zonder paracentrum is het einde luchthaven.’’

Voor De Groot komt het besluit als donderslag bij heldere hemel. ,,In de overleggen die wij met de luchtverkeersleidingorganisaties hebben gehad, werd ons steeds verteld dat deze variant niet de voorkeur had.’’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigt dat er een vertrekroute over Teuge gaat. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat de Kamer per brief informeren over het besluit, waarin alle routes zijn opgenomen van vliegveld naar de luchtvaartroutes op grote hoogte. In september wordt de procedure in gang gezet.



In een reactie laat ook de provincie Gelderland weten verrast te zijn. ,,Wij sluiten ons aan bij Teuge; ook wij zijn verbaasd. Vooral over hoe dit is gegaan’’, zegt woordvoerder van gedeputeerde Josan Meijers, Karen Mol. ,,Wij willen weten waarom voor dit scenario is gekozen, zonder overleg.’’

Routes

Boven Steenwijkerwold komen zogenoemde verzamelpunten voor het vliegverkeer, die daar zullen afbuigen richting Zwolle en Kampen. Vanaf daar wordt de opstijgende route opgesplitst in twee routes in de richting van Apeldoorn. Een loopt ten oosten vrijwel recht over Teuge, de andere stijgroute loopt ten westen van Apeldoorn. Opstijgende vliegtuigen - die meer lawaai produceren dan dalende kisten - kunnen op 1.800 meter hoogte over komen.