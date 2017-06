Elk jaar 30 verkeersdoden minder als we onze lampen aanzetten

Dat claimt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) na onderzoek. Desondanks is het in Nederland niet te allen tijde verplicht. ,,Bij dit onderwerp is vooral de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder heel belangrijk’’, vertelt politiewoordvoerder Ruud Visser. ,,Volgens de wet is het verplicht je lampen aan te hebben als er slecht zicht is. Maar wanneer spreek je van 'slecht'? Bij mist is daar geen twijfel over, maar tijdens een spontane regenbui wil het er weleens bij inschieten. De bestuurders die er niet aan denken vallen meteen op.’’