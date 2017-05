Elke drie dagen één ongeluk op Brabantse deel A73

Jouw mening Tickets voor het concert van The Rolling Stones in GelreDome zijn veel te duur

7:24 ARNHEM - Kaartjes voor het concert van de wereldberoemde rock 'n rollband The Rolling Stones gingen vrijdagmorgen als warme broodjes over de toonbank. Stonesliefhebbers telden maar liefst 109 euro of meer voor om de rockveteranen te zien optreden in het Gelderse stadion.