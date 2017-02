Failliet Multicycle wordt overgenomen

Hotelgast klimt met koffer en al over schutting om rekening te ontlopen

10:22 LOCHEM - Een oplichter die al enkele dagen in Boetiek Hotel Bonaparte in Lochem verbleef, en een flinke rekening had opgebouwd, is zondag opgepakt door de politie. De man bleek een veelpleger en verbleef onder een valse naam in het hotel.