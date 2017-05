Fans zoeken massaal kaartjes om Feyenoord te kijken op Stadhuisplein

Het Stadhuisplein was afgelopen zondag ingericht als een afgesloten evenemententerrein, waar gezamenlijk op grote beeldschermen naar de wedstrijd Excelsior – Feyenoord kon worden gekeken. De toegang was gratis. Er was officieel plaats voor achtduizend bezoekers, maar de toestroom was enorm. Al ’s ochtends vroeg begaven fans zich richting het Stadhuisplein. Om één ’s middags, anderhalf uur voor de wedstrijd, was het terrein vol en gingen de deuren dicht. Duizenden teleurgestelde Feyenoord-supporters moesten hun heil elders zoeken. In de supermarkten werd massaal drank ingeslagen.