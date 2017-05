Feesten, tropisch plezier en tranen van vreugde én verdriet

Het Goffertbad in Nijmegen beleefde een primeur: voor het eerst in de geschiedenis moest het bad worden gesloten omdat het er te druk was. Een deel van het publiek bij het Hoogte80 Festival in Arnhem bleef door de hitte thuis. Hierdoor was het eigenlijk alleen bij de ijskraam écht druk. En deelnemers van de Achterhoekse Wandel4Daagse hadden gelukkig een zuchtje wind.