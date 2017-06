Feesten, vechtpartij én inkzwarte dagen vol diepe rouw

Twee tienermoorden schokten het land de afgelopen dagen. Het lichaam van de 14-jarige Romy Nieuwburg uit Hoevelaken werd vrijdagavond gevonden in een sloot in een natuurgebied in Achterveld.



Wat er precies is voorgevallen, is nog altijd niet duidelijk. Een 14-jarige boerenzoon uit Lunteren wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood en is aangehouden. Duidelijk is dat de twee geen onbekenden van elkaar zijn.



Familie, vrienden, bekenden en andere betrokkenen kwamen maandag bijeen en deelden hun verdriet.



Zondagmorgen vond een passant in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten het lichaam van de 14-jarige vermiste Savannah Dekker. In die zaak is een 16-jarige jongen uit de gemeente Den Bosch opgepakt. Hij kwam met haar in contact via sociale media.