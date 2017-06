Festivaltip: blijf zaterdagmiddag nog even thuis

Een druppel valt er misschien wel op zondag. Maar of er in de regio echt iets te merken is van de 0,3 millimeter die Weerplaza in de middag voorspelt, is maar de vraag. Droge voeten dus bij de festivals die doorlopen op zondag. Een mooie afsluiter voor bijvoorbeeld het Mout Bierfestival op het Nijmeegse Julianaplein, dat vrijdag al om 16.00 uur begint, maar de tent pas sluit op zondag om 23.00 uur.



Helemaal goed gepland is Didam op Stelten, alleen op zondag. Dat geldt ook voor de shows en de markt in Tiel tijdens TielToont, en voor het straattheater van LEEFfestival Drömeland, zondag vanaf 13.00 uur in het hart van Wageningen.



