Foto van handen wint: 'Troostmeisje moest onherkenbaar zijn'

De jury koos in 2008 de foto die Flip Franssen uit Ubbergen voor NRC Handelsblad maakte van een troostmeisje, als winnaar van de GeldersNieuwsfoto 2007.

De foto

,,De foto was in opdracht van NRC Handelsblad gemaakt, een illustratie bij een verhaal over troostmeisjes.’’

Troostmeisjes waren vrouwen en meisjes die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door particulieren en de Japanse officiële instanties als seksslavinnen ter beschikking werden gesteld aan de Japanse militairen. ,,De opdracht was de inwoonster van Westervoort die over haar ervaringen wilde praten, onherkenbaar in beeld te brengen. Dat heb ik zo opgelost. Er waren nadat ik de prijs won nog problemen met het feit dat haar naam werd genoemd. Maar dat heb ik toch nog in redelijke banen weten te leiden. Ik was wel verrast, met dit portret te winnen. Misschien had ik het geluk dat er in de jury iemand aanwezig was met binding met dit onderwerp. De foto wordt overigens gebruikt voor de omslag van een boek over troostmeisjes dat dit jaar wordt uitgebracht.’’

Winnen

,,Ik doe regelmatig mee aan fotowedstrijden, zoals de GeldersNieuwsfoto en de Zilveren Camera. Het competitieve zit wel een beetje in mijn karakter. Bovendien kun je zien waar je staat als fotograaf in de regio, ben je goed bezig of niet? En die prijzen zijn er nu eenmaal, waarom zou je die niet gebruiken. Bovendien is het goed voor je naamsbekendheid. Het levert overigens nooit veel direct extra werk op. Misschien is het wel zo dat wanneer je een prijs wint dat opdrachtgevers denken dat je te duur wordt. Evengoed, als je regelmatig in de prijzen valt dan hoor je op een gegeven moment wel bij de gevestigde namen. Ik ben nu bezig met de voorbereiding van de expositie in de Sint Stevenskerk in Nijmegen in het kader van April Fotografiemaand, met beelden van de Zilveren Camera. Toch een aardige printkorting gekregen, misschien komt dat dan door je naamsbekendheid.’’