Gestolen vrachtwagen crasht tijdens politieachtervolging, bestuurder spoorloos

Meerdere hardrijders betrapt bij snel­heids­con­tro­le op Rijnkade

8:07 ARNHEM - Na meerdere klachten van bewoners van de Rijnkade over hardrijders, heeft de politie dinsdagavond een snelheidscontrole gehouden. Daarbij zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven. Eén bestuurder maakte het wel heel bont en werd betrapt op een snelheid van 68 kilometer per uur waar 30 is toegestaan.