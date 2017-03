Gouden boek voor Finkers, die nooit een boek schreef

“Want als je een voorstelling speelt, dat is werk. Dan moet je naar Leeuwarden rijden, of naar Venlo, en twee uur op een podium staan. Maar voor het verkopen van boeken kun je gewoon in je bed blijven liggen.”



Finkers geloofde er zelf ook niet zo in toen iemand jaren geleden met het idee kwam om zijn cabaretteksten te bundelen. ,,Dat leek me helemaal niet leuk. Als je dat stukje van Toon Hermans leest, over de roepieroepievogel, dan is dat toch niet grappig? Dat moet je hóren. Maar ja, ze zagen er wel brood in. En dat was achteraf toch wel terecht.”