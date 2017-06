Grote opkomst bij zoekactie naar Savannah

De actie is opgestart door Bunschoter Tiko van de Groep op Facebook. De politie is aanwezig om de zoekactie in goede banen te begeleiden, maar zoekt niet mee. ,,We hebben geen aanwijzingen dat Savannah daar zou zijn." Of er aanwijzingen zijn waar het meisje dan wel is, kan de woordvoerster niet zeggen.

Volgens haar is er geen verband tussen de verdwijning van Savannah en de vondst van een dood meisje van veertien uit Hoevelaken in een sloot in Achterveld. De plaats waar de fiets is gevonden ligt hemelsbreed een kilometer of 12 van de plaats waar het meisje uit Hoevelaken is aangetroffen. Wie zij is, is nog niet bekendgemaakt, alleen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.