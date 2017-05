Help, het water staat de leerkracht aan de lippen

Nu al worden elke dag kinderen naar huis gestuurd omdat er geen leerkracht te vinden is, of ze worden verdeeld over andere klassen. Op verschillende plekken worden doorkijkjes naar volgende schooljaren gepresenteerd, waarbij er simpelweg geen leerkrachten te vinden zijn voor honderdduizenden kinderen. In 2025 moeten er uit het niets 15.000 collega's bijgetoverd worden, terwijl de aanmeldingen op de pabo's teruglopen en ons vak er slechter voor staat dan ooit. Eén op de vijf collega's heeft een burn-out, is er net van terug of hikt ertegenaan. Hiermee zijn we recordhouder van Nederland. Het is vijf voor twaalf!



Vorige week waren wij met 700 collega's aanwezig bij het debat over de werkdruk in het primair onderwijs. Uw uitspraken daar hebben veel losgemaakt. Met een opmerking over de 'zwaarte' van ons beroep en uw miskleun over 'een klas met pubers' riep u de hoon over uzelf af. Uw minachting en miskenning van het primair onderwijs zijn schokkend en weerbarstig. In een pittig persoonlijk gesprek nam u deze woorden niet terug, terwijl wij vroegen om verontschuldiging en rectificatie.