Het is weer lente! Maar wie doet er nog aan de grote schoonmaak?

De gordijnen wassen, de mattenklopper over het kleed, het hele huis in een sopje of meubilair en vloer in de boenwas. Ooit werd bij het aanbreken van de lente het huis leeggehaald, het kastpapier vervangen en na de grote schoonmaak weer opnieuw ingericht. Wie nu vraagt of hij weet wat de grote schoonmaak is, krijgt verbaasde blikken.