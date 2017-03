Het weer invoeren van de dienstplicht zou een goede zaak zijn

Patrick sleept ouders voor rechter: Mijn adoptie was illegaal

21:28 Patrick Noordoven, die in 1980 als Braziliaanse baby illegaal geadopteerd is, heeft vandaag zijn Nederlandse ‘adoptieouders’ voor de rechter gesleept. Hij verwijt ze belangrijke informatie over zijn adoptie te hebben achtergehouden, waardoor ze de jarenlange zoektocht naar zijn biologische moeder ernstig hebben gefrustreerd.