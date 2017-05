Het zou zonde zijn als Blokker uit de winkelstraat verdwijnt

Verdachten heroïnesmokkel Heijen voor de rechter

21:48 HEIJEN/ROTTERDAM - Vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de smokkel van bijna 1.200 kilo heroïne naar een bedrijfspand in Heijen, staan woensdag voor de rechter in Rotterdam. De container met de drugs, afkomstig uit Iran, werd in Antwerpen door de politie onderschept en daarna gecontroleerd doorgelaten.