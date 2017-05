Hier geniet je het meest van de zon

Het terras van Villa Sonsbeek in Arnhem is misschien niet zo'n verrassende keus, maar de optelsom van locatie, uitzicht én faciliteit is des te beter. Want behalve van de zon is het bovenop de Hartjesberg vooral genieten van het magistrale uitzicht over het mooiste stukje groen dat Arnhem kent, namelijk Park Sonsbeek. Villa Sonsbeek is monumentaal en gebouwd in 1744. Sinds de nieuwe eigenaren zijn aangetreden in 2013 en de renovatie in 2014 beleeft de zogenoemde 'Witte Villa' een revival, met onder meer verschillende festivals.



Maar er hoeft niet iets speciaals te zijn om een een verfrissend witbiertje of een heerlijk roseetje te pakken op het terras. En omdat je er ook een hap kunt eten, kun je je tot in de late uurtjes laven aan de warmte van de zon in Arnhem, dat is al speciaal genoeg.