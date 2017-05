Hitte: Verkoelende fonteintjes, dansen in de zon en een gesloten zwembad

In de binnenstad van Nijmegen hielden ze het hoofd koel. Met dank aan de Bedriegertjes, de 'spontane' fonteintjes in de binnenstad. Het gegil van spelende kinderen die door een van de sproeiers geraakt worden was van verre afstand al te horen. ,,Wij zitten hier lekker koel, terwijl mijn zoontjes Lennox van 4 en Novan van 2 door de fonteintjes rennen'', liet Erik Bensink (38) uit Beuningen weten. Samen met moeder Robina (35) zat hij vanuit de schaduw op het terras naar de spelende kinderen te kijken. ,,Ze zijn wel echt zeiknat ondertussen, gelukkig hebben we droge t-shirts mee.’’



Elders in Nijmegen, in het Hunnerpark, zochten mensen hun vertier bij het Food Truck Festival Trek.