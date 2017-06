Hoe zag jouw trouwjurk of -pak eruit?

Deze zomer schrijven wij over de liefde en daarom zijn we op zoek naar trouwfoto's! We zoeken foto's van paren uit alle nog levende generaties. Van jong tot oud, om zo een beeld te geven van de veranderende trouwtradities. Daarnaast zijn we benieuwd waar je trouwde, of je op huwelijksreis, en wat voor cadeaus je kreeg.