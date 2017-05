Honderd aanhoudingen bij rellen na voetbalderby in Rotterdam

De politie verwacht komende week nog meer aanhoudingen te verrichten op basis van camerabeelden. ,,Mensen die van zichzelf weten dat ze voor heibel hebben gezorgd, kunnen zich beter zelf melden’’ Het is nog niet duidelijk of de politie de videobeelden ook online gaat plaatsen. ,,Dat is aan het Team Grootschalig Onderzoek. Afhankelijk van de gepleegde delicten, is het mogelijk dat die fans er volgende week bij de wedstrijd of huldiging niet bij zijn.’’ De politie liet daarmee doorschemeren flinke straffen te verwachten.

Zo’n 100.000 mensen kwamen naar Rotterdam om van dichtbij getuige te zijn van het eerste kampioenschap in achttien jaar. In de Kuip zelf bleef het zondagmiddag rustig en gingen mensen verdrietig en gelaten naar huis. In de stad escaleerde het echter. ,,Het gaat om een kleine groep mensen die zich misdragen heeft en het kat en muisspel met de ME aanging. Een klein groepje relschoppers is een smet op verder goede verliezers.’’ Het is nog onduidelijk of hier ook fans van andere clubs bij zaten of mensen met een stadionverbod.