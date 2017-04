Hondje Toby na drie uur bevrijd uit konijnenhol in Helvoirt

Toby was even voor elf in een konijnenhol gekropen en kon er niet meer uit. Zijn eigenaar had al geprobeerd om de hond met de hand uit te graven, maar kreeg het niet voor elkaar. Na een half uur schakelde hij de brandweer in. Brandweerlieden probeerden de viervoeter tevergeefs met een schep uit te graven, maar ook dat lukte niet omdat er boomwortels in de weg zaten. Bovendien zat Toby vast in een uitgebreid gangenstelsel en was niet meteen duidelijk waar hij zat.