‘Ik weet niet of Duke de rupsenaanval overleeft’

De kop en vacht van Duke zitten vol kale plekken. Treurig staart de twaalfjarige zwarte labrador voor zich uit in de wachtkamer van dierenarts Herman Aa in Deventer. ,,Heeft hij psoriasis?’’ vraagt een wachtende vrouw met een mengeling van afschuw en mededogen. ,, Nee, dit komt door de eikenprocessierups ’’, legt Dukes bazin, Charlotte Koloc (60), uit.

,,Heeft hij koorts dokter, hij voelt zo warm’’, vraagt Koloc even later in de behandelkamer bezorgd. Alleen wat verhoging, stelt Aa vast met zijn thermometer. Duke sukkelt al sinds december met zijn gezondheid. Koloc heeft al twee dierenartsen versleten die niet goed wisten wat ze met de klachten aanmoesten. Ze was ten einde raad en Duke ook. ,,De pijn en jeuk maakte hem onrustig. Hij krabde en beet zichzelf voortdurend om er van af te komen.’’

Rond Pinksteren adviseerde iemand haar naar dokter Aa te gaan. Die had al snel door dat de eikenprocessierups de boosdoener was. Aa: ,,Ik krijg bijna dagelijks honden en katten langs met klachten door de rups. Meestal huidproblemen, maar dit weekend heb ik ook nog brandhaartjes uit een hondenoog gehaald. Sommige dieren krijgen een ‘rokershoestje’ doordat ze de haren binnenkrijgen.’’

Stront

In de maanden juni tot augustus is de eikenprocessierups het meest actief en is de kans op klachten het grootst. Andere dierenartsen uit Deventer en wijde omgeving zeggen desondanks dit jaar nog geen gevallen in hun praktijk te hebben gehad. Aa is er kort over: ,,Dan hebben ze stront in de ogen, zeiden ze bij ons vroeger op de landbouwschool.’’

Koloc laat foto’s van Duke zien van een paar weken geleden. De kale plekken rond zijn snuit waren toen nog groter. ,,Misschien heeft hij met zijn kop in een rupsennest gezeten’’, denkt Aa. Dukes bazin sluit het niet uit. ,, Zo’n nest kan uit een boom zijn gevallen. Duke gaat altijd diep de struiken in om zijn behoefte te doen. ” Ze heeft de gemeente al gevraagd te gaan kijken bij de groenstrook bij de begraafplaats in Colmschate waar ze Duke uitlaat. Ze hebben poolshoogte genomen, maar lieten weten zo weinig mogelijk te willen ingrijpen. Vogels en insecten moeten zorgen voor ‘natuurlijke bestrijding’ van de rups.

Prik

Duke krijgt intussen nog een hondenkoekje van Aa en bedankt hem met een voorzichtige kwispel. De arts denkt dat de hond er weer bovenop komt. Hij drukt Koloc op het hart om de dag terug te komen met Duke voor een prik met ontstekingsremmer. Daarnaast moet ze hem wassen met een speciale shampoo en insmeren met zalf tegen de jeuk.

De behandelingen voor de kwaaltjes van Duke hebben haar sinds december al 1.500 euro gekost. ,,Ik kan wel een tweede hypotheek nemen. En als het nou zou helpen...’’ Koloc heeft wel vertrouwen in dokter Aa, maar is er niet gerust op dat de oude Duke de rupsenaanval overleeft. ,,Ik wil hem niet laten lijden’’, zegt ze. Op dat moment draait Duke zijn kop en kijkt zijn bazin met zijn trouwe hondenogen aan. Ze kan haar tranen nauwelijks bedwingen.

Wat te weten over de Eikenprocessierups:

• Eikenprocessierupsen maken nesten op stammen en takken van (eiken)bomen. Ze zijn actief in de zomermaanden.

• Hun brandharen kunnen ze ‘afschieten’ ter verdediging, maar ook de wind verspreidt ze.

• Huidcontact met de haren veroorzaakt rode huiduitslag met hevige jeuk. Contact met ogen leidt tot zwellingen, jeuk, roodheid of ontstekingen. Bij inademing veroorzaken ze irritatie en ontsteking van de luchtwegen.

• Vermijd contact en draag kleding die de huid bedekt.