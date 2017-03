Jeugdbescherming Gelderland en Overijssel willen samengaan

Een fusie hangt al een tijdje in de lucht. Beide organisaties werken sinds de overheveling van de zorg naar gemeenten - per 1 januari 2015 - steeds nauwer samen. Onder meer door de krimpende markt werd gesnoeid in beide personeelsbestanden. Tegenwoordig zijn de organisaties in rustiger vaarwater terechtgekomen, maar 'klein is kwetsbaar', luidt het bij Jeugdbescherming Overijssel. Bovendien houdt de krimp aan. ,,En die is gemakkelijker op te vangen als je groter bent'', legt Kenkhuis uit.