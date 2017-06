Kom maar op met die windmolens langs de snelwegen

Caravan brandt uit in Culemborg

7:18 CULEMBORG - Een aan de Bergeend in Culemborg geparkeerde caravan is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door vuur. Rond 01.20 uur werd de brandweer naar de straat in de wijk Hoge Prijs geroepen. Die kon niet voorkomen dat het voertuig aan een zijde uitbrandde.