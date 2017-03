Krakers bezetten Fort Pannerden: 'Het ging mij om de kaas'

De jury koos in 2007 de foto die Marcel van den Bergh uit Altforst voor De Volkskrant maakte van de bezetting van Fort Pannerden, als winnaar van de GeldersNieuwsfoto 2006.

De foto

,,Krakers bezetten Fort Pannerden. We troffen een situatie met weinig hectiek aan, geen Mobiele Eenheid. Alleen de bezetting. De krakers zaten op het dak en ik herinner me dat ik samen met de verslaggever via een wiebelende trap omhoog moest. Een van de krakers sneed een stuk van een blok kaas van Albert Heijn af. Sommige fotografen zullen die kaas juist bewust niet fotograferen omdat het niet past in het beeld van krakers die actie voeren. Het ging mij juist om de kaas. Dat maakte het beeld van de krakers minder stereotiep. Hoe krakers er uit zien, dat geloof je wel. Ik zoek altijd naar zoiets, iets dat je niet verwacht. Het geeft je foto iets extra's, een extra verhaal, een extra laag. Voor wie goed kijkt.’’

Winnen

,,Fotowedstrijden winnen is altijd leuk, het is een schouderklopje. Maar fotowedstrijden, zoals de Zilveren Camera (de landelijke persfotowedstrijd) en GeldersNieuwsfoto, zie ik niet als wedstrijd. Het is voor mij vooral een kans je fotografie te tonen aan meer mensen. Zeker als je wint, of wordt genomineerd, dan worden je foto's door velen gezien. Daar fotografeer je voor. Door mee te doen aan GeldersNieuwsfoto zien mensen die De Volkskrant niet lezen je foto's ook. Kijk, ook bij de Zilveren Camera genomineerd worden telt. Je foto's worden op de website getoond en je komt in het boek. In het boek komen is voor mij belangrijker dan winnen, ook weer omdat dan meer mensen je werk zien. Ik ben altijd zenuwachtig voor het boek uitkomt...staan ze er goed in?’’