Lesbisch stelletje aangevallen in Rotterdamse centrum

Een meisje zag het stelletje hand in hand lopen en maakte daar opmerkingen over. Daarna liep zij op het 18-jarige slachtoffer af, omklemde haar nek en gaf haar meerdere vuistslagen in het gezicht en in haar buik. De aanvaller was in gezelschap van één, of mogelijk twee andere meiden. Terwijl ze het slachtoffer sloeg, riep een van deze meiden er een jongen bij. Ook hij liet zich niet onbetuigd en gaf het slachtoffer een trap tegen haar schouder. De gewonde heeft blauwe plekken en kneuzingen.