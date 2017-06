Lichaam in Achterveld is van omgebracht meisje (14) uit Hoevelaken

De politie benadrukt dat het slachtoffertje niet de 14-jarige vermiste Savannah Dekker uit Bunschoten is. Zij wordt sinds donderdag vermist. De woordvoerster van de politie zegt dat er vooralsnog niet wordt uitgegaan van een verband tussen beide zaken.



Het meisje uit Hoevelaken - haar identiteit is nog niet bekend - vertrok om 15.00 van school. Ze was nog maar een paar uur vermist voordat haar lichaam werd gevonden, meldt de politie. De vader van het meisje is zelf nog gaan zoeken naar zijn dochter voordat hij de politie inschakelde.



Het stoffelijk overschot werd rond 17.00 aangetroffen; niet bij een fietspad, maar nabij een wandelpad in een natuurgebied aan de Emelaarseweg. Een voorbijganger die zijn hond uitliet, zag het lichaam in het water liggen. Direct werd de omgeving afgezet door de politie.