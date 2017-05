Liever een incapabele ouder voor de klas, dan de kinderen een dag vrij geven

NIJMEGEN - De Nijmeegse scholengroep Conexus in Nijmegen vraagt ouders om voor de klas te staan. Wie bevoegd is als leraar mag lesgeven en anderen kunnen als vrijwilliger de opvang van kinderen verzorgen als er geen vervanger is voor een zieke juf of meester. Volgens de school is het een noodgreep, om het groeiende tekort aan docenten op te vangen.